Battipaglia, un passaggio pedonale unico all'ex seminario Bertoni Servirà a facilitare e rendere più sicuro l'accesso di mamme e bambini

Sono iniziati ieri mattina i lavori di realizzazione di un passaggio pedonale unico, all'Istituto Comprensivo Statale" Francesco Fiorentino" (ex seminario Bertoni) in via Generale Gonzaga. La realizzazione dell’intervento, affidato ad Alba Srl, servirà a facilitare e rendere più sicuro l'accesso di mamme e bambini e risolvere i disagi segnalati dai genitori soprattutto nelle giornate piovose.

I lavori, segnalati all’assessore alla Manutenzione Paolo Palo, sono stati realizzati su segnalazione della consigliera Feliciana La Torre e dal consigliere Vito Balestrieri. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, continua negli interventi di manutezione ordinaria e straordinaria dei vari quartieri della città.