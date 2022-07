Montecorvino Rovella, oltre 4 milioni per il palasport: "Un risultato storico" Il progetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR

Un risultato storico per Montecorvino Rovella: il progetto di realizzazione di un palazzetto dello sport in via Pace, del valore di 4 milioni e 150mila euro, è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Sport e Inclusione - Cluster 3".

In Campania sono soltanto due i Comuni finanziati nell'ambito di tale misura.

"Una notizia straordinaria per il territorio che conferma il grande lavoro messo in campo dall'amministrazione comunale, con il sostegno della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, per realizzare un palazzetto che sarà un polo di riferimento per manifestazioni nazionali ed internazionali delle discipline paralimpiche", scrivono dall'amministrazione.

Nei prossimi giorni il progetto verrà presentato ufficialmente alla comunità in presenza degli esponenti della Federazione.

"Con il Finanziamento ottenuto per la Realizzazione del palazzetto dello sport torniamo protagonisti. Sono orgoglioso e fiero del Risultato raggiunto, frutto di tanto lavoro e immenso impegno. In tutta Italia sono stati finanziati solo 35 progetti e solo due in Regione Campania, già questo fa capire l’importanza dell’opera e del risultato raggiunto. Voglio ringraziare la Federazione pallacanestro in carrozzina nella persona del suo presidente Fernando Zappile per aver creduto in noi. Montecorvino è già nel futuro", le parole del sindaco Martino D'Onofrio.