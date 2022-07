Maiori, alla Protezione Civile un mezzo speciale per contrasto incendi boschivi Sarà usato nell’attività di monitoraggio e intervento in caso di incendi

E’ stato consegnato ieri mattina presso il Presidio di San Marco Evangelista un Land Rover Defender al Nucleo Comunale di Protezione Civile della città di Maiori.

L’automezzo, concesso in comodato d’uso gratuito dalla Regione Campania, sarà usato nell’attività di monitoraggio e intervento in caso di incendi boschivi e durante i molteplici scenari dove il nostro Nucleo sarà chiamato ad operare. Sono stati consegnati in totale venticinque mezzi speciali della Protezione civile regionale alle Associazioni di volontariato che ne avevano fatto richiesta attraverso la partecipazione ad un apposito bando di concorso.

"Alla base di questo importante risultato c’è l’apporto fondamentale dei volontari: ragazzi e ragazze straordinari che sono stati meritatamente selezionati come destinatari di questo veicolo. Sappiamo quanto questi equipaggiamenti, insieme ad un'adeguata formazione, siano importanti per tenere alto il morale e alimentare la passione di chi mette a disposizione della comunità tempo, impegno e competenze.

Come amministrazione ci impegneremo sempre al vostro fianco come voi lo siete stati e sarete nei momenti di difficoltà al fianco dei maioresi", scrive il Sindaco Antonio Capone