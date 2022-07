Nuova rete fognaria a Nocera Superiore: al via gli interventi Si inizia domani da via Indipendenza e si proseguirà a settembre con Cupa Mileto e Cupa Sorvello

"Una soluzione definitiva per tante abitazioni non ancora allacciate alla rete fognaria, un risanamento ambientale dell’intera zona interessata dall’intervento ed un risparmio economico per quanti, oggi, pagano di tasca propria per svuotare le vasche settiche", così il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha commentato l'inizio degli interventi per la nuova rete fognaria di Nocera Superiore.

Un "radicale intervento" che inizia domani con il primo step, da via Indipendenza (incrocio con Cupa Belvedere) e che rientra nell’Accordo di programma Ministero-Regione-Ente Idrico Campano per l’attuazione del “Piano Operativo Ambiente.

Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020” per un finanziamento complessivo di 6 milioni di euro. Il primo tratto interessato dai lavori, per un importo di 2milioni e 300mila euro circa, va da via Indipendenza fino a via Gloria; a settembre, invece, si procederà con i lavori per 3milioni e 700mila euro a Cupa Mileto e Cupa Sorvello, una volta completate le procedure espropriative.

In attesa di avviare, sempre con l’Ente Idrico Campano i lavori di adeguamento strutturale ed ambientale al depuratore di S.Maria delle Grazie, domattina, insieme ai rappresentanti dell’EIC e di Gori, sarà avviato ufficialmente il cantiere della prima tranche di tracciato della nuova rete fognaria.