Scafati, al via la Festa patronale in onore di Santa Maria delle Vergini Ieri sera l'apertura dei festeggiamenti con la tradizionale processione

Sono iniziati ieri sera i festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Vergini, patrona di Scafati. Nell’ambito della rituale processione per l’inizio della Novena, partita da piazza Vittorio Veneto, la statua della Madonna è stata accolta presso la Casa comunale dopo essere stata omaggiata dal Sindaco Cristoforo Salvati con un bouquet di fiori, come da tradizione. In tanti hanno seguito il corteo che, dopo la sosta nell’area parcheggio di Palazzo Meyer, ha attraversato la Villa comunale per poi proseguire in via Oberdan, piazza Garibaldi e via Roma. La serata si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico offerto dalla Banca di credito cooperativo di Scafati, prima del rientro della statua della Madonna nella Chiesa di Santa Maria delle Vergini, in piazza Vittorio Veneto.

“Dopo due anni di stop a causa della pandemia – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati - riviviamo finalmente insieme a tutti gli scafatesi l’emozione della festa patronale in onore della nostra Protettrice, Santa Maria delle Vergini. E’ stato bellissimo vedere una così grande partecipazione della città ed è stata un’emozione immensa accogliere di nuovo la nostra Santa Patrona a Palazzo Meyer, tra l’entusiasmo e la commozione di tutti. Credo che solo nella nostra città si rinnovi nel tempo questa tradizione identitaria della comunità, che si fonda sul legame tra religione e istituzioni, tra realtà ecclesiale e realtà amministrativa, l’una al fianco dell’altra per il bene della collettività. Questa tradizione, così sentita, ci ricorda quanto siano importanti le radici della nostra comunità e quanto questa città sia, prima di ogni cosa, una grande famiglia che ritrova l’unità sotto il manto della sua santa patrona. Ringrazio dal profondo del cuore don Giovanni De Riggi, parroco della Chiesa Santa Maria delle Vergini, che da anni alimenta la fede e la partecipazione della nostra comunità a questo evento religioso e culturale. Ringrazio, inoltre, tutti gli amministratori intervenuti, di maggioranza e opposizione, per la loro sentita

partecipazione”.