Cilento, la spiaggia di Ogliastro Marina diventa cardioprotetta L'iniziativa è dell'associazione locale "Tommy 125"

La spiaggia di Ogliastro Marina, a Castellabate, diventa cardioprotetta, grazie all'iniziativa dell’associazione “Tommy 125”, nata in ricordo del 15enne Tommaso Gorga, morto in un drammatico incidente stradale a settembre dell’anno scorso.

E’ stata, infatti, posizionato un defibrillatore per garantire un’estate più sicura in spiaggia a residenti e turisti. Ma non solo. Praticamente, la postazione è a due passi anche dal centro abitato, per cui sempre utilizzabile in caso di necessità.

«Grazie all’associazione per il supporto costante al territorio» è stato il commento del Comune, che ha anche postato le foto sulla pagina ufficiale.

L'associazione è impegnata in diverse attività di primo soccorso e nel sociale. Si occupa, infatti, anche di turismo accessibile, con l'obiettivo di far vivere il territorio e il mare a 360 gradi anche ai diversamente abili. Tra le attività più apprezzate, infatti, ci sono le escusioni in mare con un trimarano appositamente progettato per tali attività.