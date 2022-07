Nocera: il medico veterinario Mercede neo assessore alla tutela degli animali La soddisfazione dell’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno: "La figura professionale più idonea"

Il Presidente Orlando Paciello e l’intero Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno esprimono la propria soddisfazione per la nomina del dott. Massimiliano Mercede, medico veterinario, quale Assessore all’Ambiente e alla Tutela degli Animali del Comune di Nocera Inferiore (Sa).



«È una vera soddisfazione per la nostra categoria professionale e per l’Ordine Salernitano - commenta il Presidente Paciello - Per la prima volta Nocera Inferiore avrà un Assessore alla tutela degli animali. Questa scelta dell’amministrazione comunale è di grande innovazione ed in linea con la recente modifica della Costituzione Italiana (LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1) che all’art. 9 introduce il coma 3 “Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»; L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha individuato un modo esemplare di tutelare gli animali istituendo un assessorato con una delega ben esplicita ed individuando la figura professionale più idonea a ricoprire questa carica. Al collega Massimiliano Mercede vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro affinché possa, con sempre più forza e tenacia, portare avanti il progetto di “città amica degli animali”».



Medico Veterinario che all’ASL Salerno si occupa da anni di protezione e tutela degli animali e della biodiversità , il neo Assessore Massimiliano Mercede avrà anche le deleghe di Ambiente e Decoro degli spazi urbani.