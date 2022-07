Castellabate, festa per i 101 anni di nonna Filomena La signora Piccirillo è stata omaggiata anche dal primo cittadino Marco Rizzo

Festa a Castellabate per i 101 anni di Filomena Piccirillo. La centenaria cilentana, nata il 14 luglio del 1921, ha festeggiato, avvolta dal calore dei suoi familiari. A farle gli auguri anche il primo cittadino di Castellabate Marco Rizzo e il consigliere comunale Gianmarco Rodio.

Impavida, tenace e guerriera, sempre generosa con tutti, ha vissuto una vita intera in località Pozzillo con il suo amore di una vita, Giovanni Cuono. Donna dal temperamento deciso e fiero, ha generato quattro figli che ha sostenuto e cresciuto affrontando non poche difficoltà.

«Esser uscita indenne dalle guerre mondiali, le crisi economiche, pestilenze e carestie del secolo e non ultimo il COVID-19 che l’ha scansata, che dire una forza della natura. Uno spirito forte, nutrito dalla salsedine e fortificato dall’ira del mare, che non ha vissuto l’ebrezza della fama o del successo, oggi può essere considerata una super eroina, al pari di una diva perchè entrerà nella storia da centenaria» dicono nipoti e pronipoti per ricordare questo straordinario momento.