Agropoli, l’amministrazione Mutalipassi pensa già al Natale 2022 L'esecutivo ha dato indirizzo agli uffici di predisporre un avviso pubblico per gli eventi

L’Amministrazione comunale della città di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, pensa già al Natale 2022. Con apposito atto di giunta municipale, l’esecutivo ha dato indirizzo agli uffici di predisporre un avviso pubblico, che verrà pubblicato a breve, per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e non solo, per iniziare ad organizzare il cartellone degli eventi natalizi.

«Mancano ancora diversi mesi al Natale – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – ma questo è il momento per iniziare a programmare cosa fare in quel periodo. Una modalità che verrà adottata durante tutto il corso dell’anno, anche per altre tipologie di eventi. Questo al fine di avere tutto il tempo per fare le cose al meglio, aprendoci alle proposte che ci perverranno, avendo il tempo utile per scegliere cosa proporre e in che modo».

«Siamo in estate – spiega Roberto Apicella, assessore al Turismo, Commercio ed Eventi - e pensiamo al Natale. Crediamo sia questo il modo giusto: programmare, per non farsi trovare impreparati. Puntiamo a fare un Natale 2022 davvero particolare. Organizzando con ampio margine e rendendo noto il cartellone degli eventi con largo anticipo, daremo anche modo alle attività ricettive per preparare a loro volta proposte ad hoc per i potenziali clienti. Dobbiamo cambiare la mentalità, partendo in anticipo, oltre a proporre iniziative accattivanti che catturino l’attenzione».