Basket: Agropoli omaggia Gabriele Procida, fresco di chiamata NBA L'atleta ha ricevuto una targa dal sindaco Mutalipassi

Visita a Palazzo di Città, ad Agropoli, del cestista Gabriele Procida, la cui famiglia è agropolese doc e dove lui ama trascorrere il suo tempo libero.

Questo è un anno particolare per lui che, 20enne, ha ricevuto la chiamata in NBA nei Detroit Pistons (36^ scelta assoluta nel Draft NBA). Quest'anno andrà in prestito all'Alba Berlino che milita in Eurolega. Ai primi di agosto, infine, andrà in Nazionale maggiore per le qualificazioni all'Europeo.

«A dimostrazione che i sogni, con l'impegno e il sacrificio, a volte si avverano. Avremmo dovuto consegnare la targa ad inizio luglio, ma impegni sportivi hanno tenuto Gabriele lontano da Agropoli. In bocca al lupo Gabriele per una carriera sportiva straordinaria!» il commento del sindaco Roberto Mutalipassi che gli ha donato una targa.