Cilento, firmata la convenzione per i presìdi acquatici Il progetto interessa i litorali di Capaccio Paestum e Agropoli

Una moto d'acqua con due soccorittori per perlustrare la costa tra Capaccio Paestum e Agropoli fino al 31 agosto. E' la sintesi della convenzione stipulata tra i viigli del fuoco e i due Enti cilentani, ieri pomeriggio, sul porto di Agropoli, alla presenza del prefetto di Salerno, Francesco Russo.

Alle firme erano presenti anche il direttore regionale dei vigili del fuoco, Emanuele Franculli; il comandante dei vigili del fuoco di Salerno, Rosa Eliseo; il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi; il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri.

L’attivazione dei Presidi è indice di sinergia tra gli Enti locali e i vigili del fuoco, con protocolli mirati ad assicurare protezione e assistenza ai cittadini elevando ed adeguando gli standard alle esigenze della società.

Il presidio del Comune di Agropoli è ubicato come base tecnico operativa nel porto turistico di Agropoli. Il presidio acquatico del Comune di Capaccio Paestum è ubicato come base tecnica operativa in località Licinella.

Ogni presidio è assicurato da una moto d'acqua con due operatori soccorritori acquatici che pattugliano il litorale dei rispettivi comuni allo scopo di garantire il soccorso a mare dei bagnanti che si trovano in difficoltà e anche di avvistamento di eventuali roghi sulle colline.