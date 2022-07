Sanità, arriva l'ospedale di comunità ad Acciaroli La struttura sanitaria avrà venti posti letto

Non c'è la guardia medica estiva perché manca il personale sanitario compreso quello per la continuità assistenziale. Nel Distretto Sanitario cilentano mancano ben 30 medici e quelli che scelgono di prestare servizio vanno nei Comuni dell’interno e non sulla Costa.

A lanciare il grido d'allarme è il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, che però poi annuncia: «Abbiamo risposto attivando con l’ASL Salerno un’ambulanza 118 medicalizzata [??] presso il SAUT di Acciaroli.Siamo, però, anche consapevoli che non è con le soluzioni tampone che si affrontano i problemi, serve una visione di lungo periodo come quella che abbiamo messo in campo con il supporto di Regione Campania che ha scelto di realizzare proprio nel Comune di Pollica alla fraz. Acciaroli un ospedale di comunità` (con 20 posti letto) e una casa di caomunità».

«E mentre aspettiamo di formare nuovi medici e più personale sanitario (smettiamola con il numero chiuso e pensiamo ad un numero congruo) è il momento di chiedere uno slancio di grande generosità ai medici di oggi (che tanto hanno già fatto durante la Pandemia)! - conclude - Lo sappiamo tutti che scegliere di coprire i turni di Guardia Medica sulla costa non conviene, ma adesso è indispensabile, guadagnerete uguale e lavorerete 10 volte di più, ma credo che faccia parte dell’essere medico, un po' come l’essere sindaco!»