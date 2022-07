Castellabate, turismo accessibile anche per i diversamente abili Si può vivere l’esperienza in mare a bordo di un’apposita imbarcazione

Castellabate punta sul turismo accessibile abbattendo le barriere architettoniche e rendendo anche il mare cristallino dell’area marina protetta di Santa Maria vivibile alle persone diversamente abili.

L’iniziativa è dell’associazione Tommy 125 di Ogliastro Marina, dedicata a Tommaso Gorga, il 15enne morto in un drammatico incidente stradale a settembre dell’anno scorso. Le escursioni, organizzate in collaborazione con “Marina Boat Service”, partono dal porto di San Marco di Castellabate, per poi fare tappa nell’incantevole Punta Licosa e alle Ripe Rosse, prima di rientrare dopo due ore e mezza circa di mare nel porto.

Le prime uscite in mare hanno già visto la partecipazione di diversi ragazzi che hanno trascorso una splendida giornata nel mare blu del Cilento.