Italexit di Paragone, nuovo circolo anche ad Agropoli il segretario Guarini "battezza" la neonata formazione politica, la prima nel Cilento

È di queste ore la notizia della costituzione di un nuovo circolo di "Italexit per l'Italia" nella città di Agropoli.A comunicarlo è la segreteria provinciale del partito di Gianluigi Paragone capitanata da Cesare Guarini: "Nella serata di sabato 24 luglio è stato per me un immenso piacere poter ufficialmente battezzare il primo circolo del Cilento di Italexit. Ringrazio Pia Monzo per la disponibilità che da subito ha dato a voler partecipare al progetto di Paragone ed a tutti gli amici intervenuti".

Il coordinatore provinciale spiega che "si tratta di un gruppo che raccoglie in maniera trasversale tante anime diverse che in comune hanno oltre che la passione per la politica anche il fatto di essere persone serie e per bene, molto preparate professionalmente e politicamente. Ringrazio anche tutti i militanti ed i dirigenti provinciali che mi coadiuvano con passione, impegno e professionalità, sacrificando il loro tempo, il loro lavoro, i loro affetti, per far si che Italexit cresca sana e forte: sono la dimostrazione tangibile che uniti si vince e che a vincere è sempre il gioco di squadra. Lo scopo di Italexit - conclude Guarini - è quello di essere di aiuto per il territorio salernitano, così bello e ricco di potenzialità inespresse ma anche un po’ maltrattata da amministrazioni attente più alle esigenze dei pochi che dei molti e da una politica che da troppo pensa solo a correre ad occupare un posto in Parlamento. Italexit combatterà sempre il malgoverno e la mala amministrazione e tutelerà sempre i più deboli", conclude Guarini.