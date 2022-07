Sessa Cilento: 12 giovani da tutta Europa per un progetto di volontariato Saranno impegnati in attività sociali e di cura del territorio

Spazio al volontariato a Sessa Cilento. Grazie alle collaborazioni attivate negli scorsi mesi, da oggi 12 giovani, di cui 10 stranieri provenienti da tutta Europa e 2 interpreti-tutor, saranno ospiti del Comune nell’ambito di un progetto dell’associazione Lunaria in collaborazione con Cilento Youth.

Il progetto consiste in un campo di volontariato, in cui i partecipanti saranno impegnati in attività sociali e di cura del territorio.

"Invitiamo tutta la comunità e le associazioni a coinvolgere i nostri giovani ospiti nella vita sociale e ricreativa del Comune. Chi vuole può donare prodotti o preparare pietanze tipiche per accogliere i partecipanti. Facciamo sentire il calore e l’affetto dell’accoglienza cilentana. Siamo orgogliosi di essere riusciti a inserire il Comune di Sessa Cilento nella rete degli scambi internazionali dell’Unione Europea. È un vanto per tutta la comunità", scrivono dall’amministrazione.