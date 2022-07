Sarno, emergenza ospedale: il sindaco Canfora incontra il presidente Alaia Il presidente della Commissione regionale sanità si è impegnato a convocare una nuova riunione

Terminato l'incontro tra il Sindaco Canfora e il Presidente della V Commissione Regionale della Sanità. Recependo le istanze del Sindaco Giuseppe Canfora e dell'Assessore Eutilia Viscardi, il Presidente della V Commissione Sanità, On. Enzo Alaia, nell'incontro che si è svolto questa mattina in Regione Campania, si è impegnato a farsi portavoce presso la Direzione Generale dell'Asl Salerno delle richieste di attivare la procedura della mobilità d'urgenza e dei concorsi pubblici per far fronte alla carenza di medici e del personale sanitario.

Inoltre, accogliendo la richiesta del Sindaco e dell'Assessore Viscardi, il Presidente della V Commissione della Sanità si è impegnato a convocare per la settimana prossima un'altra riunione con i rappresentanti del Comitato "Insieme per la salute".