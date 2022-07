Cava, estinti due principi di incendio grazie all’aiuto delle "sentinelle" L'assessore alla protezione civile: "Rispettare l'ordinanza di divieto di accensione di fuochi"

Due principi d’incendio prontamente avvistati ed estinti nei giorni scorsi dalle sentinelle antincendio boschivo messe in campo, anche quest’anno, dall'Assessorato alla Protezione Civile, che ha attivato il servizio AIB, (avvistamento incendi boschivi), con la collaborazione del gruppo volontari di Protezione Civile e le Associazioni di volontariato: Mani Amiche, che si è dotata anche di un mezzo antincendio, Genitori Insieme, Progetto Dieci Metri, Alema, Amici Monte Finestra e Carabinieri.

Armati di binocolo e radio ricetrasmittente collegata alla centrale operativa, le sentinelle sono in costante allerta sul territorio comunale, attraverso una rete di avvistamento diffuso in più punti, vista l’indisponibilità del Castello di Sant’Adiutore, punto nevralgico al centro della vallata, interessato dai lavori di ristrutturazione. Sempre attivo il numero della Polizia Municipale 089 6802334 a cui chiunque può rivolgersi in caso di avvistamento di principi d’incendio.

“Prima di tutto - afferma l’Assessore alla Protezione Civile, Germano Baldi – ringrazio, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, tutti i volontari che anche quest’anno dedicano il loro tempo per la sorveglianza e la tutela del nostro patrimonio boschivo, e faccio appello a tutti i cittadini di essere anch’essi sentinelle del nostro territorio e di rispettare l'ordinanza di divieto di accensione di fuochi”.