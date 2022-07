Fisciano, completato il primo ecomurales con la vernice "mangia smog" Realizzato con Airlite: una speciale vernice che assorbe e trasforma gli agenti inquinanti

Un amico in più per combattere l'inquinamento in città. E' stato completato a Fisciano il primo ecomurales realizzato con la vernite Airlite, la vernice "mangia smog", grazie all’impegno di artisti locali ed alla collaborazione con la Fisciano Sviluppo.

"La street art non è più soltanto un elemento decorativo per ravvivare il grigio delle nostre città, ma diventa uno strumento per combattere lo smog grazie all’utilizzo di una speciale vernice che assorbe e trasforma gli agenti inquinanti. - ha scritto il sindaco Vincenzo Sessa - Insieme per una città più green".

Altri murales saranno realizzati in diverse località del nostro territorio.