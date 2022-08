Sarno, visite ambulatoriali sospese: "Pazienti a casa senza effettuare esami" La denuncia dei rappresentanti del comitato Insieme per la salute: "Grave mancanza di personale"

Ancora riflettori puntati sull'ospedale di Sarno. Una nuova denuncia arriva dai rappresentanti del comitato "Insieme per la salute".

Stando a quanto riportat, ieri mattina i pazienti che si erano rivolti al servizio ambulatoriale ortopedico al “Martiri del

Villa Malta” di Sarno, sono ritornati a casa senza aver effettuato alcun esame. Infatti, "Sono stati avvisati solamente dopo aver pagato il ticket che le visite erano state sospese - spiegano i rappresentanti del comitato - Alla base della decisione, la grave mancanza di personale che attanaglia il reparto specialistico del nosocomio sarnese ormai da mesi".

Da un paio di giorni, il sindaco aveva annunciato l'arrivo di un nuovo medico presso il pronto soccorso, ma dal comitato sottolineano: "Dopo l’annuncio dell’ingresso del dottor D’Ambrosio al Pronto Soccorso, un altro medico specializzando dovrebbe cominciare il suo lavoro presso il reparto di Ortopedia. Un provvedimento, questo, che servirà non di certo a trattare le emergenze, ma a garantire comunque il servizio ambulatoriale a livello ospedaliero.

La situazione del reparto rimane dunque precaria, poiché queste figure professionali non andranno ad integrare l’organico già in essere, e nel caso specifico dell’Ortopedia, non vi è alcuno specialista a sopperire alla mancanza del dottor Trinchese, il quale ha rassegnato le sue dimissioni, e del dottor Mazzarella, fermo a causa di un infortunio. Risulta infine non essere favorevole nemmeno il periodo estivo, nel quale il piano ferie porta alla luce tutte le carenze", concludono i rappresentanti di "Insieme per la salute".