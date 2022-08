San Marzano sul Sarno, al via i lavori su via Pendino L'appello alla cittadinanza: "Richiediamo pazienza e collaborazione ai nostri cittadini"

Proseguono i lavori pubblici sul territorio di San Marzano sul Sarno. Conclusi i lavori della linea della pubblica illuminazione - con la sostituzione di corpi illuminanti con lampade a led - dopo aver consentito ad Enel Servizi ed alla rete Gori di effettuare ulteriori interventi di ripristino dei sottoservizi, partiamo con il rifacimento del manto stradale che finalmente consentirà di terminare, consegnare e mettere in sicurezza un altro tratto di strada ( via Pendino) fortemente compromesso.

"Abbiamo iniziato su via Pendino i lavori di rifacimento del manto stradale. Questa ultima fase è iniziata dopo aver concluso i lavori di interramento della fibra e della pubblica illuminazione; inoltre con Enel e Gori sono stati ripristinati e potenziati i sotto servizi. Stiamo dando un nuovo volto alla citta: chiediamo scusa per i disagi ai nostri cittadini ma era necessario un coordinamento con le società gestrici dei sotto servizi al fine di completare il lavoro senza compromettere nuovamente il manto stradale. Andiamo avanti: continueremo con altri lavori che interessano le strade cittadine per renderle più sicure e più accessibili", dichiara il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Marco Iaquinandi, rivolgendo un appello alla cittadinanza: "Richiediamo pazienza e collaborazione ai nostri cittadini, per una città più sicura, bella e con una nuova luce"