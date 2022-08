Agropoli, al via domenica "Lungomare Sicuro" Il servizio è realizzato dal Comitato della Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Comune

Da domenica 7 agosto e per tutte le domeniche del mese di agosto, sarà attivo “Lungomare sicuro”, un servizio di primo soccorso che verrà realizzato dal locale Comitato della Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Comune di Agropoli. Verrà espletato con le seguenti modalità: dalle ore 9.00 alle 12.00 ci sarà una postazione fissa nei pressi del lido Tre Conchiglie, sul lungomare San Marco di Agropoli. Saranno presenti un infermiere e dei volontari della CRI, muniti di defibrillatore. Presso di loro sarà possibile effettuare la misurazione dei parametri di glicemia, pressione ecc.. Nel pomeriggio, invece, il servizio verrà effettuato con due bici, sempre con defibrillatore al seguito. I volontari saranno presenti su tutto il lungomare, pronti ad intervenire in caso di necessità. Il servizio in questo caso sarà operativo dalle ore 16.30 alle 19.30.

«Nel periodo di maggiore affluenza turistica – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Porto, Demanio e Patrimonio, Giuseppe Di Filippo – viene attivato un servizio di primo soccorso che punta a fornire un supporto in caso di necessità. Due diversi turni, di mattina e pomeriggio per cercare di offrire una vacanza in sicurezza».

«Durante le domeniche di agosto – spiega Gianna Infante, presidente del Comitato CRI di Agropoli e Cilento – saremo sul lungomare, dove è presente l’arenile più ampio della città ad offrire la nostra professionalità a turisti e residenti, muniti di defibrillatore. Tre ore al mattino e altrettante il pomeriggio, pronti a intervenire per la salvaguardia della salute, in spiaggia come nel contesto urbano».