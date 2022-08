Agropoli, è partito ieri "Lungomare Sicuro" L'iniziativa è della Croce Rossa Italiana - Comitato di Agropoli e Cilento e Comune di Agropoli

Ha preso il via ieri mattina l'iniziativa "Lungomare sicuro", che vede la collaborazione tra Croce Rossa Italiana - Comitato di Agropoli e Cilento e Comune di Agropoli. Prevede per tutte le domeniche di agosto un presidio della CRI sul lungomare San Marco. Previsti due turni, uno fisso di mattina (9.30 - 12.30) nei pressi del lido Tre Conchiglie; uno mobile con bici nel pomeriggio (16.30 - 19.30). Ci saranno volontari ed infermieri della CRI, dotati di defibrillatore, pronti a compiere interventi di primo soccorso, in spiaggia come nel contesto urbano.



È partito inoltre lo scorso 4 agosto anche il presidio acquatico a cura dei Vigili del Fuoco che, muniti di moto d'acqua presidieranno tutti i giorni, fino a fine agosto le coste di Agropoli.

«Ringrazio la presidente del Comitato locale di CRI, Gianna Infante e tutti i volontari, come la comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Rosa D'Eliseo e tutti gli operatori. Due importanti iniziative messe in campo per una estate sicura» il commento del sindaco Mutalipassi.