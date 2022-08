Sarno, l'annuncio di Canfora: «In arrivo un nuovo medico al pronto soccorso» Prosegue la battaglia per potenziare e salvaguardare l'ospedale

A Sarno continua a tenere banco la questione legata alla necessità di potenziare l'ospedale cittadino. Una battaglia portata avanti da comitati ed associazioni e che è stata appoggiata anche dal sindaco Giuseppe Canfora. Proprio il primo cittadino ha annunciato che è in arrivo un nuovo medico al pronto soccorso del nosocomio sarnese.

«Il sindaco Giuseppe Canfora comunica che è in arrivo un nuovo medico al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Martiri Villa Malta", che va ad aggiungersi ai due colleghi arrivati la settimana scorsa. Il primo cittadino di Sarno comunica, inoltre, che il 16 agosto, come già annunciato in precedenza, prenderanno servizio due medici al reparto di Ortopedia, dove dal primo settembre rientrerà in servizio il dottor Michele Gison».