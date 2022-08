Gestione del rischio idrogeologico: prosegue il progetto a Minori Eseguite 361 fiorettature e 100 pozzetti esplorativi

Prosegue il progetto “Gestione del Rischio Idrogeologico nel Comune di Minori” attuato direttamente dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Le attività di indagini sul territorio comunale sono iniziate il 6 giugno scorso e fino al 2 agosto sono state eseguite 361 fiorettature e 100 pozzetti esplorativi.

Le attività saranno sospese dal 15 agosto al 26 Agosto per la pausa estiva, per poi riprendere e completare le indagini geognostiche e geotecniche tra settembre e ottobre.

"Ringraziamo il Comando dei Vigili Urbani per la fattiva collaborazione i proprietari dei fondi interessati che si sono dimostrati responsabile e collaborativi in funzione di un obbiettivo di primaria importanza. L’impegno per mettere in sicurezza della nostra Minori continua senza sosta", il commento dell'amministrazione comunale.