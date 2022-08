Scafati: via ai lavori di rifacimento e manutenzione del Palazzo Apega "Restituiremo alla cittadinanza una struttura funzionale e sicura"

Ieri mattina è stato inaugurato il cantiere per i lavori di rifacimento e manutenzione del Palazzo Apega a Scafati. L'immobile ormai da troppo tempo versava in uno stato di abbandono.

"Per la nostra Amministrazione si tratta di una grande conquista che ci permetterà di restituire alla cittadinanza scafatese, ed in particolare alle tante famiglie che ci abitano, un condominio sicuro e vivibile - ha dichiarato il sindaco Cristoforo Salvati - Ringrazio l'Assessore delegato alle Manutenzioni, Camillo Auricchio, per aver lavorato al mio fianco per il reperimento dei fondi necessari ai lavori di manutenzione dell'immobile, l'arch. Erika Izzo e tutti i dipendenti del Settore "Lavori pubblici, Manutenzione e Patrimonio" per l'enorme impegno e per la grande dedizione nel proprio lavoro".