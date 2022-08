Sicurezza a Giffoni, rafforzato il corpo della polizia locale con 6 nuovi agenti Il sindaco Giuliano: "Innalzare il livello di controllo sul territorio"

Sei nuovi agenti per la Polizia Locale di Giffoni Valle Piana. Nella mattinata di ieri, il Sindaco Antonio Giuliano, insieme al Comandante Rosario Muro, ha accolto in Palazzo di Città i sei nuovi membri del corpo di Polizia Locale, da ieri al lavoro dopo l’esito nelle scorse settimane del concorso indetto nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale. Giulia Casino, Giovanni Carnevale, Caterina Cuomo, Pietro Pizzuti, Loredana Bruno e Giuseppe Balzano sono dunque a disposizione del corpo locale per innalzare il livello di sicurezza e rafforzare le attività di pattugliamento e controllo sull’intero territorio comunale.

“Dopo mesi di difficoltà legati ai pensionamenti, con gli agenti presenti costretti a fare innumerevoli sforzi per garantire le attività ordinarie e straordinarie, da questa mattina l’Amministrazione Comunale raccoglie i frutti del proprio lavoro e lancia un messaggio importante all’intera comunità in termini di sicurezza ma non solo – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Attraverso i concorsi pubblici indetti e svolti nonostante l’emergenza Covid, con l’approvazione del bilancio comunale dopo 35 anni sono stati conclusi tre bandi concorsuali. Finalmente sono stati assunti sei nuovi vigili e da settembre arriveranno nuovi impiegati pronti a dare aiuto ma soprattutto risposte precise e puntuale ai cittadini”.