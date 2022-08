Giorgio Marchese eletto presidente della Comunità Montana "Irno-Solofrana" "Con grande entusiasmo inizia oggi una nuova sfida che affronterò con determinazione"

Giorgio Marchese, sindaco di Siano, e’ stato eletto questa mattina, all’unanimità, presidente della Comunità Montana “Irno Solofrana”.

"Al neo presidente, gli auguri di buon lavoro dal sindaco Gianfranco Valiante e da tutta la città di Baronissi", ha scritto il primo cittadino del comune.

"Cari Concittadini, sono orgoglioso di annunciarvi che stamattina i Sindaci e gli amministratori della comunità Valle dell’Irno-Solofrana, a cui va il mio più sentito ringraziamento, hanno votato me come nuovo presidente. Con grande entusiasmo inizia oggi una nuova sfida che affronterò con determinazione e con la speranza di poter dare il mio contributo a portare avanti i progetti già in essere e per proporre nuove energie", le parole del neo presidente Merchese.