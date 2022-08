Movida ed intrattenimento ad Agropoli, il sindaco firma una nuova ordinanza Musica fino alle 2, ma solo in alcuni giorni e in alcune zone

Movida ad Agropoli: scatta l'ordinanza del sindaco Mutalipassi. Un provvedimento, spiega il primo cittadino, per regolamentare gli eventuali intrattenimenti musicali che dovessero venire svolti a cura di attività e locali in questo periodo finale del mese di agosto e nella prima parte del mese di settembre.

"Consapevole dell'importante ruolo svolto dalle attività per l'intrattenimento e lo svago (sono escluse le discoteche), è nel contempo necessario tutelare anche chi vuole riposare", ha sottolineato il primo cittadino.

"Al fine di trovare un equilibrio, ho stabilito che si potrà fare musica fino alle ore 2, (attualmente il limite è fissato a mezzanotte) in determinati giorni (19, 20, 21, 26, 27 agosto e 10 settembre) e in specifiche zone. Un innalzamento dell'orario che ho voluto applicare anche per evitare che i nostri giovani vadano a cercare divertimento altrove.

In altri giorni e fino all'11 settembre 2022 l'orario per far cessare le attività musicali, salvo autorizzati, è fissato alle 00.30.