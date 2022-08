Piaggine, cittadinanza onoraria per l'ex ministro Carmelo Conte Il riconoscimento del suo comune di nascita “quale testimonianza di stima, di affetto e gratitudine"

L'ex Ministro Carmelo Conte, 83 anni, 4 legislature in Parlamento come deputato, è stato insignito della cittadinanza onoraria da Piaggine, il suo comune di nascita, “quale testimonianza di stima, di affetto e gratitudine di tutta la cittadinanza”.

Alla seduta del Consiglio Comunale, celebrata il 21 agosto scorso, hanno partecipato delegazioni di tutti i comuni dell’Alto Cilento. Hanno svolto interventi, il Sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, l’on. Attilio Pierro, l’on. Tommaso Pellegrino, Michele Albanese, direttore della Bbc di Pruno, l’avvocato Mario Conte, Sindaco di Eboli.

La cittadinanza onoraria di Piaggine per Carmelo Conte segue quella già ricevuta dai comuni di Salerno e San Cipriano Picentino.

Per l'occasione, è stato proposto il gemellaggio tra Piaggine ed Eboli, città della quale Carmelo Conte è stato Sindaco, anche per ricordare gli antichi legami dell’imprenditoria pastorizia che gli allevatori esercitavano d’inverno ai piedi del Monte Cervati e d’estate nella valle del Sele.

La cerimonia si è conclusa con un intervento appassionato, ricco di ricordi dell’infanzia e di richiami politici passati e attuali, da parte dello stesso ex Ministro Conte che ha invitato, tra applausi ripetuti e lunghi, a non rassegnarsi, ma a lottare per la politica dei territori, in particolare quelli delle comunità minori, oggi abbandonate e mortificate.