Scafati, guasto impianto pubblica illuminazione: attivo numero per segnalazioni Un canale diretto per consentire ai cittadini di indicare disservizi che necessitano di interventi

S.O.S guasti impianto pubblica illuminazione. Il Comune di Scafati attiva un numero telefonico per consentire ai cittadini di segnalare guasti all’impianto di pubblica illuminazione. A partire da domani, mercoledì 24 agosto, sarà possibile contattare il numero 081.8571365 per chiedere un intervento all’ufficio comunale preposto. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

All’operatore che acquisirà la segnalazione sarà sufficiente indicare la via e il numero civico all'altezza del quale si trova il punto luce oggetto della segnalazione e per il quale si richiede l’intervento. Le segnalazioni di guasti all’impianto di pubblica illuminazione potranno essere anche inviate tramite pec, all’indirizzo protocollo.scafati@asmenet.it, o consegnate a mano all’ufficio Protocollo dell’Ente nei giorni di apertura, utilizzando un apposito modulo.

“L’obiettivo – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – è mettere a disposizione dei cittadini un canale diretto per consentire loro di segnalarci guasti e disservizi che necessitano di interventi da parte degli uffici comunali. E’ anche un modo per avvicinare il cittadino alle istituzioni, per renderlo parte attiva dell’attività amministrativa, per agevolarci nell’espletamento del lavoro che portiamo avanti ogni giorno, con la collaborazione preziosa dei nostri dipendenti. La segnalazione diretta dei guasti all’ufficio comunale competente permetterà anche una più rapida soluzione dei problemi. Il responsabile del settore, arch. Maurizio Albano, che ringrazio, una volta acquisita la segnalazione, attiverà infatti tutte le procedure per assicurare l’intervento dei tecnici nella zona segnalata”.

“Ci auguriamo – ha aggiunto il vice Sindaco, con delega alla Pubblica illuminazione, Serena Porpora – che attraverso questo canale di comunicazione diretta con gli uffici comunali preposti si possano ridurre i tempi di intervento, venendo incontro alle necessità dei cittadini. Purtroppo non abbiamo la possibilità di monitorare costantemente tutte le zone del territorio e verificare in tempo reale il regolare funzionamento di tutti i punti luce presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda le zone più periferiche e le traverse. Attivare una linea telefonica per consentire la segnalazione dei guasti ci permetterà di intervenire

celermente per la risoluzione del problema”.