Castel San Giorgio, micro nido comunale: il bando per il nuovo anno scolastico Sono 35 i posti disponibili, rivolti a bambini dai 3 ai 36 mesi

«Assicurare sempre maggiori servizi educativi alla prima infanzia significa investire sulle prossime generazioni, si tratta di uno strumento importante che consente a tante donne di poter continuare a rimanere nel mondo del lavoro senza rinunciare ad essere madri.Il nostro impegno come amministratori comunali è quello di venire incontro alle esigenze delle famiglie e potenziare sempre di più questi servizi rivolti ai più piccoli»-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara.



È stato pubblicato sul sito del Comune di Castel San Giorgio il bando per le iscrizioni al Micro Nido Comunale di Aiello- Campomanfoli intitolato a Giancarlo Siani, il giornalista partenopeo ucciso dalla camorra a soli 26 anni.

Sono 35 i posti disponibili, rivolti a bambini dai 3 ai 36 mesi.

Il micronido rappresenta una sorta di anteprima della scuola materna, una prima conoscenza col mondo esterno.

Il micronido di Castel San Giorgio si avvale di personale qualificato e il loro programma permette di seguire l'andamento di ogni bambino, a seconda delle diverse esigenze.

Il micronido è un'agenzia socio-educativa per la prima infanzia, con la finalità di offrire a bambine e bambini, in collaborazione con le loro famiglie, una pluralità di esperienze.«Siamo orgogliosi di vantare ormai da tre anni questo servizio sul nostro territorio-ha aggiunto il primno cittadino sangiorgese-

si tratta di una piccola oasi per le famiglie del nostro comune e per i loro bambini dove poter avviare percorsi pedagogici ed educativi grazie al supporto di professionisti esperti, in uno spazio interamente dedicato all’infanzia ed ai bisogni dei più piccoli. La struttura realizzata con materiali ecocompatibili è dotatata di tutti i comfort moderni a cominciare dagli arredi per finire al clima, monitorato e controllato, ideato per evitare problemi agli ospiti in tenera età. Un vanto per Castel San Giorgio e il giusto riconoscimento all’impegno profuso quotidianamente per le fasce più sensibili della nostra cittadinanza. Un lavoro di squadra iniziato con la precedente consiliatura, grazie al grande impegno profuso dall'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, da anni in prima linea per potenziare il welfare cittadino e dall'ufficio al ramo guidato da Rocco Cataldo»-ha concluso Paola Lanzara.



I modelli di domanda possono essere scaricati dal sito web Istituzionale sezione Bandi e Concorsi, all’Ufficio

Urp (piano terra P.zza Amabile) o presso l’Ufficio Politiche Sociali — Via Europa 56.

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo, entro le ore 12.00 del 30/08/2021.



Per visionare il bando e il modello di domanda cliccare sul seguente link: https://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-e-concorsi?date1=all&event_id1=162



Le domande presentate dai soggetti aventi residenza in altro Comune appartenente al Piano di Zona S01_1, saranno valutate esclusivamente nell’ipotesi di residua disponibilità di posti;



La graduatoria verrà redatta in base al valore ISEE.