Montecorice, arriva la "panchina dell’abbraccio" nella frazione di Agnone A complimentarsi con gli autori anche l’artista Andrea Sannino.

E’ nata sul lungomare di Agnone Cilento, frazione di Montecorice, la “panchina dell’abbraccio”. La panchina, già presente, è diventata ora una vera e propria opera d’arte grazie all’idea di Antonietta Lembo, diventando di fatto un’attrazione per i vacanzieri che frequentano il litorale cilentano.

L’installazione, dedicata agli abbracci, riproduce il tramonto delle Ripe Rosse, uno dei punti più incantevoli del territorio montecoricese, e riporta una strofa del brano musicale “Abbracciame” di Andrea Sannino. E non a caso l’opera è stata inaugurata proprio in occasione del Diwine Jazz Festiva, dove è stato protagonista anche Gianfranco Campagnoli, trombettista di Sannino. Proprio Sannino, tra l’altro, ha dedicato un post sui social alla nuova opera: «Questa cosa mi ha emozionato come fosse un Disco d’Oro, che Abbracciame pure ha avuto, ma non ve lo so spiegare, forse l’emozione è stata ancora più forte! Grazie ai cittadini, agli artisti che l’hanno dipinta e pensata e un augurio a tutti gli amori che da oggi nasceranno da quella panchina!».

Ad aiutare Antonietta Lembo nella realizzazione dell’opera anche Annamaria Milo, Antonio Milo, Annalisa Radano e Mimmo Cozzolino. «L’idea è nata vedendo questa panchina spoglia sul lungomare - spiega Antonietta Lembo - Poi, una notte, mi è venuta in mente questa splendida canzone che ci ha tenuto compagnia durante i periodi più del loockdown, e quindi l’idea di realizzare un tramonto del nostro territorio abbinato a questo splendido brano».