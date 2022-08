Ospedale di Sarno: apre il Day - One night hospital psichiatrico Esultano i delegati Rsu Cisl Fp: Grande processo di evoluzione per il dipartimento di salute mentale

Buone notizie per l'ospedale di Sarno, attivo un nuovo servizio grazie al profuso impegno della Cisl Fp.

"Dopo un serio confronto improntato a principi di responsabilità , correttezza, buona fede e trasparenza tra la Cisl Fp di Salerno, la Direzione Sanitaria del DSM, la Direzione Sanitaria del P.O. di Sarno nonché il Direttore dell’UOSM 3, è stata predisposta l’apertura del servizio “One night hospital psichiatrico” presso il Presidio Ospedaliero di Sarno", lo hanno annunciato i delegati RSU CISL FP Antonio Giugliano, Gaetano De Vivo, Stefano DI Filippo e il segretario del terminale associativo Ciro Palumbo.

Tale servizio risulta di fondamentale importanza in quanto permette l’erogazione h24 delle prestazioni terapeutico, riabilitative e diagnostiche rivolta agli utenti di media criticità presenti nei CC.SS.MM.

"Trattasi di un grande processo di evoluzione per il Dipartimento di Salute Mentale difatti, era già previsto nell’atto aziendale la nascita dei servizi Day - One night hospital psichiatrico e la Cisl Fp, ha carpito da subito la necessita battendosi affinché avvenisse l’apertura - dichiara il segretario provinciale Alfonso Della Porta, che continua - ricordo che nel Dicembre 2021 ci fu una riunione tra parte pubblica del Dipartimento e le organizzazioni sindacali del comparto e proprio in quel momento la Cisl Fp richiedeva l’attivazione del servizio Day - One night hospital psichiatrico".

"A distanza di pochi mesi ce l’abbiamo fatta grazie anche all’impegno della Direzione Dipartimentale, sappiamo che il lavoro sulla Salute Mentale non è finito e il nostro impegno come sempre continua, così come quello in materia di Stabilizzazione del personale, Progressione Economica Orizzontale, progressioni orizzontali e verticali", conclude il segretario provinciale Alfonso Della Porta.