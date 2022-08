Mercato San Severino: due settimane di campo estivo gratuito per 136 bambini Giochi e attività educative fino al 9 settembre

Due settimane di campo estivo gratuito per 136 bambini di Mercato S.Severino. Nonostante il numero elevato di domande pervenute l’Amministrazione comunale – attraverso il lavoro dell’Assessorato alle Politiche Sociali e dell’Ufficio di riferimento e la collaborazione delle strutture accreditate – ha accolto le istanze di tante famiglie assicurando la partecipazione alle attività esonerando dalla compartecipazione dei costi anche i nuclei familiari con ISEE superiore alla fascia prevista.

I bambini, che da lunedì hanno iniziato il campo estivo, svolgeranno giochi ed attività educative in diverse strutture della città: 29 alla Dance for life, 49 all’Atlas Sport Village (piscine San Vincenzo), 58 al Dream in Tavula.

«È un momento di socialità che non abbiamo voluto far mancare ai più piccoli – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – ed un supporto per tanti genitori già rientrati a lavoro».

Soddisfatto il Consigliere delegato alle Politiche Sociali Giuseppe Albano: «L’attenzione verso famiglie e bambini, sia nei momenti di disagio che in quelli ludico-ricreativi, resta sempre massima e anche stavolta lo sforzo di rendere gratuite le attività dei centri estivi a tutti, senza distinzione, ci ha permesso di rendere concreto il nostro impegno».