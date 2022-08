Scafati, lavori all’ITIS "A.Pacinotti": il Comune diffida la provincia “A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico gli interventi non sono ancora iniziati”

Questa mattina il Sindaco Cristoforo Salvati ha inviato una nota al Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, e al Responsabile del Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica, ing. Angelo Michele Lizio, quale atto di diffida per il completamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della sede centrale dell’ITS “A.Pacinotti” di Scafati e dei plessi afferenti, denominati “Padiglione” e “Capannone”. Le criticità segnalate dal primo cittadino nella missiva sono state riscontrate anche dai tecnici comunali del Servizio “Pubblica incolumità” che il 3 agosto scorso hanno effettuato l’ennesimo sopralluogo presso la sede dell’istituto scolastico, su richiesta del dirigente, prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro.

?“Mancano – ha dichiarato il Sindaco Salvati - pochi giorni all’inizio del nuovo anno scolastico e i lavori di manutenzione straordinaria della scuola, destinataria di fondi della Provincia di Salerno per 5.000.000,00 di euro da oltre tre anni, non sono ancora iniziati, nonostante siano stati già appaltati, rendendo ancora indisponibili aule e spazi dell’istituto che restano interdetti per gravi motivi di sicurezza. L’istituto scolastico in questione vanta attualmente circa 1600 alunni, iscritti e frequentanti, per i quali sono utilizzabili solo 41 aule e 12 laboratori, che necessitano in ogni casodi manutenzione ordinaria. Senza considerare che i lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel plesso denominato “Padiglione” sono ancora incompleti in quanto non è stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione, pertanto tale appendice del plesso, ove si sviluppano anche i laboratori, non sarà utilizzabile anche per il prossimo anno scolastico. Tutto questo è davvero assurdo ed ingiustificabile. Non si può ledere il diritto allo studio degli studenti, mettere a repentaglio la loro sicurezza e quella del personale scolastico, che non risulta garantita. Per questo ho deciso di diffidare la Provincia affinché si faccia carico delle proprie responsabilità completando quanto prima i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del plesso scolastico”.

Intanto, in vista della ripresa delle attività didattiche dopo la pausa estiva, il Sindaco Cristoforo Salvati ha convocato un incontro con i dirigenti degli istituti scolastici del territorio, che si terrà venerdì mattina a Palazzo Meyer.