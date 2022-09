Più sicurezza a Nocera Inferiore: entrano in servizio 10 nuovi agenti Il sindaco De Maio: “Chiediamo alle nuove risorse una presenza importante in città”

Questa mattina, sono entrati in servizio dieci nuovi agenti di Polizia Locale. L’Avviso Pubblico e la selezione per le nuove assunzioni a tempo pieno e determinato risalgono all’amministrazione Torquato, oggi si concretizzano con la guida della città affidata al Sindaco Paolo De Maio.



«Chiediamo alle nuove risorse una presenza importante in città» ha affermato il Sindaco De Maio nel corso dell’incontro di benvenuto, che si è svolto presso la Casa Comunale.



Novità anche per il Settore Territorio e Ambiente: ha iniziato il suo servizio presso l’Ente anche il nuovo dirigente, l’architetto Giovanni Lanzuise, che ha subito incontrato i responsabili del Servizio, insieme al Primo Cittadino.