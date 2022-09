Cava de' Tirreni, la giunta approva il bilancio di previsione 2022 Servalli e Garofalo: prosegue l'opera di sistemazione dei conti del Comune

Ieri sera si è riunita la giunta comunale per l’approvazione di due importanti provvedimenti, il Dup (Documento unico di programmazione) e il Bilancio di previsione 2022.

"Dopo il via libera del consiglio comunale al Piano di riequilibrio economico finanziario - afferma l’assessore al bilancio, Antonella Garofalo - continuiamo nell’opera di risanamento dei conti del Comune. L’amministrazione Servalli ha infatti deciso di mettere definitivamente in ordine la situazione contabile, e non solo, ma addirittura azzerare tutta la massa passiva una volta per tutte. La nostra amministrazione, con senso di grande responsabilità e serietà, a costo anche di essere impopolare, ha deciso di avviare una profonda azione di risanamento dei conti, che già dal prossimo anno porterà benefici nella gestione complessiva dell’Ente e con i tanti cantieri aperti e circa 51 milioni di euro di finanziamenti per nuove opere pubbliche, cambierà il volto della città".

Entro la fine del mese di settembre i provvedimenti approvati dalla giunta saranno sottoposti al vaglio del consiglio comunale. "Noi non abbiamo fatto debiti - afferma il sindaco Servalli -. Non esiste nessuna spesa folle o altro. Ci siamo assunti la responsabilità di fare chiarezza sul bilancio dell’Ente come sviluppatosi negli ultimi decenni. Di questo aspetto risponderemo colpo su colpo ad ogni infamia contro di noi".