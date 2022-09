Nocera, incontro tra sindaco e dirigenti per ascoltare le esigenze delle scuole De Maio: "Una sinergia da coltivare per migliorare sempre di più il servizio reso agli studenti"

"Un incontro proficuo per ascoltare le esigenze delle scuole", ha descritto così il sindaco Paolo De Maio la riunione che, questa mattina, ha preso vita presso l'aula consiliare di Nocera Inferiore.

Il primo cittadino, insieme agli assessori Federica Fortino e Gianluca Perna, ha incontrato i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado. In videocollegamento anche Martino D'Onofrio, consigliere provinciale delegato alla Edilizia scolastica e alla programmazione delle reti scolastiche, in rappresentanza della provincia, a cui compete l'organizzazione e il funzionamento degli istituti superiori.

"All'augurio per un buon inizio di anno scolastico ha fatto seguito l'ascolto delle criticità che ogni dirigente ha esposto in merito alla propria comunità scolastica. Una sinergia da coltivare per migliorare sempre di più il servizio reso agli studenti e alle loro famiglie", ha affermato il Primo Cittadino De Maio.