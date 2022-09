Giffoni Valle Piana: una delegazione dell'amministrazione al parlamento europeo Temi attuali e prospettive future: la rappresentanza incontrerà in Belgio l'On. Giosi Ferrandino

Da questa mattina, una delegazione dell’Amministrazione Comunale di Giffoni Valle Piana, guidata dal Sindaco Antonio Giuliano, è in viaggio per raggiungere Bruxelles, in visita istituzionale al Parlamento Europeo fino al prossimo 8 settembre.

A dirigere le operazioni il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Bernabò. La rappresentanza in arrivo da Giffoni incontrerà in Belgio l’Europarlamentare On. Giosi Ferrandino, ragionando sui principali temi attuali e sulle prospettive future.

Oltre a Luigi Bernabò, la delegazione è composta dal Vice-Sindaco Fabio Toro, dagli Assessori Eliana Malfeo, Marianna Ulturale e Giuseppe Marrandino, oltre ai consiglieri Beatrice Petrullo e Francesco Lazzaro Toro.

Scopo della visita la possibilità di poter confrontarsi con le dinamiche che movimentano il funzionamento dell’Europarlamento, su come vengono approvate le normative e sull’importanza della politica europea, nozioni utili per la crescita e la preparazione di giovani amministratori, nonché sull’importanza di conoscere una istituzione politica ed economica sovranazionale e di come essa viene regolamentata.