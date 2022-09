Nocera, danni al totem elettrico in piazza. Il sindaco: "Chi rompe, paga" La polizia municipale sta scansionando i filmati delle telecamere per identificare il responsabile

Pugno duro dell'amministrazione di Nocera Superiore contro gli incivili. A denunciare l'ultimo atto vandalico è stato il sindaco Giovanni Maria Cuofano. Le telecamere di videosorveglianza posizionate in piazza Marco Polo hanno infatti ripreso la sagoma di una persona mentre danneggia il totem elettronico posizionato in piazza Marco Polo. Nel frame video postato dal primo cittadino si vede infatti una sagoma, presumibilmente di un giovane, intenta a colpire il dispositivo.

E' ora caccia all'auore. "La Polizia Municipale sta scansionando i filmati estrapolati per dare un nome ed un cognome a chi ha intenzionalmente rotto lo sportello del dispositivo per l'identificazione ed il successivo step di addebito dei danni ai genitori se, come probabile, minorenne - ha fatto sapere la fascia tricolore - Chi rompe, paga".