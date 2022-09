Cultura e formazione: riapre la biblioteca comunale a Giffoni Valle Piana Sarà sede di diverse attività culturali che verranno sviluppate nelle prossime settimane

Il Comune di Giffoni Valle Piana riapre nuovamente le porte della biblioteca comunale e lo fa con un nuovo progetto promosso e sostenuto con entusiasmo dalla consigliera comunale delegata alla cultura, Stefania Gubitosi.

Un progetto aperto a tutti i cittadini, realizzato in collaborazione con le associazioni Pro Loco Giffoni Valle Piana e Il Gabbiano ODV che dimostra l’attenzione dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Antonio Giuliano, verso la cultura.

Questa mattina si è tenuta la cerimonia simbolica di riapertura del polo culturale e aggregativo con sede presso l’Antica Ramiera in via Falcone e Borsellino alla presenza della consigliera delegata e dei volontari delle due associazioni.

Dopo la sospensione delle attività in seguito alla decisione dell'Amministrazione Comunale di indicare l'Antica Ramiera come uno dei primi Hub vaccinali nell'area dei Picentini per il contrasto al Covid-19, la biblioteca comunale resterà aperta inizialmente dal lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia mattutina 09-13 e in quella pomeridiana 16-19.

La biblioteca, grazie alle associazioni e di concerto con l'Amministrazione Comunale, sarà sede di diverse attività culturali che verranno sviluppate nelle prossime settimane.

A nome dell’Amministrazione Comunale va il più sentito ringraziamento alle associazioni “Pro Loco Giffoni Valle Piana” e “Il Gabbiano” per aver sostenuto questo nuovo ed importante progetto.