Scafati, vendita farmacia comunale di via Pertini: presto avviso d'asta pubblica Il commento del Sindaco Salvati: “Obiettivo centrato”

Sarà pubblicato in data 14 settembre, sulla Gazzetta ufficiale, l’avviso di asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale e della relativa azienda commerciale denominata Scafati 5 e sita al centro commerciale “Plaza”, in via Pertini. Il criterio di aggiudicazione è disciplinato dall’art. 73 lett. c) e art. 76, c. 2 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, vale a dire mediante offerte segrete in aumento sull’importo posto a base d’asta, che è di euro 3.570.690,96.

“Obiettivo centrato – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – Contrariamente a quanto sostengono, e speravano, i nostri avversari politici, abbiamo centrato un obiettivo importante con l’avvio delle procedure per la vendita della farmacia comunale del Centro Plaza. Procederemo nella massima trasparenza per assicurare la cessione della farmacia alle condizioni più vantaggiose per l’Ente. Una volta terminata questa procedura, che ci auguriamo di completare entro il mese di ottobre, ci attiveremo subito per avviare l’iter amministrativo finalizzato alla vendita delle altre quattro farmacie comunali, nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla Corte dei conti con l’omologazione del piano di riequilibrio pluriennale a cui l’Ente è sottoposto. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, il Segretario generale, dott.ssa Paola Pucci, il responsabile del settore finanziario, dott.ssa Anna Farro, l’Assessore alle Società partecipate, avv. Laura Semplice e l’intero personale comunale per il lavoro svolto”.

“Entusiasta del risultato – ha aggiunto l’Assessore alle Società partecipate, Laura Semplice – che è figlio di un lavoro durato più di un anno e mezzo ed ostacolato da intoppi giudiziari e scarsa sensibilità sulla vicenda mostrata soprattutto dagli avversari politici che spesso, impropriamente, hanno speculato su una problematica ed una vicenda di interesse generale. Ringrazio di cuore il Sindaco per aver riposto in me tanta fiducia e la dott.ssa Paola Pucci, oltre alla dott.ssa Anna Farro, per il complesso ed articolato lavoro garantito in tutti questi mesi, risultato determinante ed imprescindibile per il prosieguo dell’azione politica di questa Amministrazione”.