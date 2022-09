Rivoluzione a Pagani: via al progetto per potenziare l'illuminazione della città Efficientamento totale dell'impianto in tutte le strade: 3556 nuovi punti luce

Intervento complessivo sull'impianto con riqualificazioni sull'esistente e realizzazioni delle nuove linee nei punti non illuminati. Il progetto tanto atteso di riqualificazione totale e efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione è finalmente realtà.

Ecco i punti principali del progetto di finanza: efficientamento totale dell'impianto in tutte le strade, 3556 nuovi punti luce, 60 quadri elettrici da sostituire, sostituzione cavi e pali obsoleti su tutte le linee, rifacimento pozzetti degradati e giunzioni obsolete, manutenzione ordinaria e straordinaria, progetti di messa a norma, ammordernamento tecnologico, riduzioni dei consumi, telegestione degli impianti con pali intelligenti, risparmi energetici almeno del 65%, maggiore durata lampade, miglior impatto visivo, maggiore sicurezza, miglioramenti progettuali.



"Avevamo promesso che avremmo raggiunto l'obiettivo importantissimo per la vivibilità cittadina entro il 2022 e non abbiamo disatteso le aspettative: finalmente tutto è pronto per il potenziamento del servizio di pubblica illuminazione che riguarderà tutta la città: sia le strade in cui l'impianto è presente, ma ormai vetusto, sia i tratti in cui l'illuminazione non è mai stata presente", ha detto il sindaco De Prisco.

Con la firma della convenzione per l'Affidamento in concessione, tramite Project Financing, del servizio di pubblica illuminazione, presso Palazzo San Carlo con l'azienda Pagani Smart City S.r.l si dà il via alla realizzazione di una Pagani viva nel presente e orientata verso il futuro.

"Il Contratto di durata ventennale fa partire una rivoluzione dell'illuminazione delle strade paganesi, permettendo un efficientamento qualitativo e quantitativo rispetto alla situazione attuale, il cui impianto ha circa 30 anni, in termini di netto risparmio dei consumi e adeguamento agli standard europei, senza costi per il Comune di Pagani.

Le nuove installazioni prevederanno pali intelligenti che permetteranno la telegestione. Inoltre tutto sarà cablato anche per servizi aggiuntivi, visti i numerosi potenziamenti già previsti rispetto alla progettazione iniziale.

Il Progetto partito nel 2018 con l'amministrazione Bottone, è seguito dall'ing. Gerardo Califano e arriva ora con lui al traguardo con la fine delle lunghe procedure burocratiche, con grande soddistazione dell'assessore Pepe, che ha seguito tutte le fasi decisive e di tutta l'amministrazione del sindaco De Prisco, che ha voluto tutto si realizzasse il più presto possibile.

In un momento particolare per la gestione energetica, siamo molto soddisfatti dei notevoli risparmi dei costi previsti e del notevole efficientamento dell'illuminazione che avrà tutta la città, dalla periferia al centro", le parole del sindaco De Prisco e dell'assessore Augusto Pepe.