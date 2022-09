Caro bollette, l'amministrazione di Eboli al lavoro per costruire una CER "Necessario agire subito con un lavoro sinergico che coinvolga tutti i protagonisti del territorio"

Crisi energetica: l'amministrazione di Eboli è al lavoro per costituire le comunità energetiche rinnovabili, un aiuto a famiglie e imprese per far fronte al caro energia.

"Vista la situazione attuale è nostra volontà definire gli indirizzi e l’approvazione di uno schema di manifestazione d’interesse per aderire a una comunità energetica rinnovabile (CER) nel nostro territorio comunale", a dirlo il sindaco Mario Conte.

L’attività di definizione della proposta sarà sviluppata dalle competenti commissioni consiliari ambiente e attività produttive per poi essere sottoposta al Consiglio Comunale.

"Tutti abbiamo il dovere di intervenire per cercare di creare nuove forme di: risparmio; corretto utilizzo delle fonti energetiche; riduzione degli sprechi; implementazione delle forme di consumo provenienti dalle energie rinnovabili. L’aumento mette oggi a rischio la vita di migliaia di imprese e genera una nuova forma di povertà, quella “energetica” che colpisce ancora una volta le categorie più deboli.

È questo il momento di agire e adottare provvedimenti concreti: in un tale contesto il Comune farà la sua parte e svolgerà un ruolo centrale di informazione e coinvolgimento dei cittadini.

E' necessario agire subito con un lavoro sinergico che coinvolga tutti i protagonisti del territorio: enti pubblici e privati, associazioni di categoria, imprese e liberi cittadini", le parole del sindaco Conte.