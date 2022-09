Rivoluzione a Battipaglia: la Giunta adotta il nuovo piano urbanistico comunale Dopo oltre 50 anni la città si dota di uno strumento aggiornato e moderno: "Evento storico"

La Giunta Comunale di Battipaglia, guidata dalla Sindaca Cecilia Francese ha adottato questa mattina, con voto unanime, il Piano Urbanistico Comunale (PUC). Si tratta di un atto di portata storica.

Dopo oltre 50 anni la città di Battipaglia si dota di un nuovo, aggiornato, moderno strumento urbanistico indispensabile per pianificare la crescita fisica ed economica del proprio territorio, in modo coerente con gli strumenti di programmazione sovra comunali (in particolare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).

«Si tratta di un evento storico che la città aspettava da decenni - ha detto la Sindaca Francese -. Avevamo promesso che avremmo adottato questo fondamentale strumento di programmazione, al di là delle facili e strumentali polemiche di questi mesi. Si tratta di un atto che da solo qualifica l'operato della amministrazione in questi anni, a cui abbiamo lavorato con passione e intensità con la partecipazione dei Consiglieri Comunali di maggioranza di questa e della precedente consiliatura, impegnati in un confronto serio e proficuo. Importante, se non decisivo, il contributo dell'ex assessore Gianpaolo Lambiase che per problemi personali ha dovuto poi dimettersi e che voglio qui ringraziare e salutare. Ringrazio, ovviamente, gli incaricati della redazione del Piano con cui ci siamo confrontati continuamente in questi anni, e l'Ufficio Tecnico Comunale per il contributo determinante al raggiungimento di questo obiettivo».

Il nuovo PUC di Battipaglia, attento all'ambiente, alla tutela del suolo agricolo, alla riqualificazione dell'esistente troppo spesso degradato, alle vocazioni di sviluppo del territorio, sarà presentato sabato alle ore 9,30 nell'aula consiliare, con la presenza della Sindaca, dell'intera Giunta Comunale e dei redattori dello strumento urbanistico.

«Invito - ha concluso la Sindaca -, i cittadini, i rappresentanti del mondo produttivo, dell'associazionismo, della cultura a partecipare alla presentazione e farci pervenire il proprio contributo di idee».