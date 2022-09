Nocera Inferiore, appello del sindaco: "Accelerare sulla banda ultra larga" Incontro in Comune tra gli amministratori ed i rappresentanti di Open Fiber

Accelerata per lo sviluppo della banda ultra larga sull’intero territorio cittadino. È quanto chiesto stamattina dal sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, a Open Fiber.

Durante l’incontro, i vertici di Open Fiber hanno accolto le istanze dell’amministrazione comunale - presente alla riunione anche l’assessore Gianluca Perna - di completare l’infrastruttura di rete nelle zone della città ancora sprovviste, per dare seguito agli obiettivi dell’Agenda digitale europea. La tabella di marcia condivisa punta all’inizio dei lavori nelle zone industriali (Casarzano e Fosso Imperatore), per offrire alle attività produttive condizioni più favorevoli di sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e mobili.

«L’amministrazione comunale ha sempre dimostrato una particolare attenzione per le aree industriali e per il loro progetto di sviluppo. La fibra rappresenta un primo e fondamentale servizio da garantire agli imprenditori che lavorano per la crescita produttiva della città», ha dichiarato il primo cittadino.

Si procederà, poi, all’infrastrutturazione con banda ultra larga del territorio che tocca oltre ottocento punti abitativi, l’area del cimitero e le zone di diversi edifici comunali.