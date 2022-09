Nocera Inferiore: fondi regionali per donne vittime di violenza Il comune "disponibile a prestare assistenza alle donne intenzionate a presentare istanza"

Dalla Regione Campania due linee di intervento per sostenere e accompagnare le donne vittime di violenza, i loro figli e gli orfani di vittime di femminicidio.

L'Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore vuole connotarsi per un forte impegno nell’area delle Politiche Sociali. "Saremo in prima linea per veicolare misure a favore delle donne, soprattutto se vittime di violenza", sottolinea il sindaco Paolo De Maio.

Le donne possono ricevere voucher, per un importo massimo di € 6.000,00, per spese sostenute in relazione a: sostegno abitativo, formazione e reinserimento lavorativo, accompagnamento della donna nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.

I figli di donne vittime di violenza o orfani di vittime di femminicidio possono beneficiare di voucher, per un importo massimo di di € 2.500,00, per interventi per il completamento del percorso scolastico e formativo (per i minorenni) e per percorsi e tirocini formativi finalizzati all’inserimento e all’inclusione socio-lavorativa.

Il Comune di Nocera Inferiore, attraverso il Segretariato Sociale sito in via Libroia n. 1, è disponibile a prestare assistenza alle donne intenzionate a presentare istanza, supportandole in fase di compilazione ed invio della domanda.

Le domande devono essere presentate tramite piattaforma http://bol.regione.campania.it/ con utenza digitale SPID, dalle ore 12.00 del 17/10/2022 e non oltre le ore 18.00 del giorno 16/11/2022.