Amalfi: il Comune seleziona tecnico da assegnare al Comando Polizia Municipale La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 10 ottobre

Il Comune di Amalfi indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione a tempo determinato e parziale (50%, ovvero 18 ore a settimana) di un istruttore tecnico categoria "C" del Contratto Collettivo Nazionale vigente da assegnare al Comando di Polizia Municipale. La procedura è riservata a geometri, ingegneri e architetti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso dei requisiti richiesti.

La domanda, sottoscritta e redatta in carta libera e secondo lo schema previsto, ma non a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata esclusivamente con una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento (in tal caso vale la data di arrivo al protocollo dell'Ente), con consegna diretta al protocollo del Comune di Amalfi, (Largo Francesco Amodio, 84011 Amalfi - Sa), a mezzo Pec all’indirizzo amalfí@asnnepec.it. Indipendentemente dalle modalità di presentazione, occorre indicare il codice TEC2022, mentre sulla busta esterna ed analogamente nell'oggetto della Pec deve essere apposta la seguente dicitura "Domanda Concorso per Tecnico presso Polizia Municipale a Tempo Determinato.

La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune improrogabilmente entro le h.12.00 del giorno 10/10/2022. Le domande contenenti irregolarità o omissioni, o comunque redatte in difformità rispetto allo schema di domanda allegato al bando, non sono sanabili e comportano l'esclusione del candidato dalla selezione. L’esame consisterà in un colloquio orale che sarà sostenuto presso il Salone Morelli del Comune di Amalfi il giorno 14/10/2022 alle ore 16.00. La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30.

Il predetto calendario costituisce comunicazione unica sulla data dello svolgimento della prova. Eventuali comunicazioni e/o modifiche al predetto calendario verranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione all'albo pretorio cm line del Comune di Amalfi costituendo valore di notifica ad ogni effetto di legge.