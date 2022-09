Angri: avviso per l'affidamento della gestione dell'area di sgambamento per cani Il futuro assegnatario dovrà allestire gli spazi e provvedere alla manutenzione

Il Comune di Angri intende assegnare e concedere l'utilizzo di un’area di proprietà comunale, ubicata in via Fondo Messina, da destinare in parte ad area pubblica per il passeggio ed attività motoria dei cani, ove sarà consentito ai conduttori di far correre e giocare liberamente gli animali senza guinzaglio e museruola, e in parte parte all’esercizio dell’agility dog.

L’area individuata in Fondo Messina è di 2350 mq, dove il futuro assegnatario dovrà allestire spazi destinati allo sgambamento dei cani, e naturalmente provvedere alla manutenzione e al decoro del suddetto spazio.

"Questa soluzione, curata e fortemente voluta dall’Assessore al Patrimonio e all’Ambiente Maria Immacolata D’Aniello, permetterà anche ai nostri amici a quattro zampe di correre e giocare liberi, da soli o in compagnia di altri cani, in uno spazio recintato ed esclusivamente dedicato a loro. L’attività fisica, infatti, è estremamente importante anche per il cane, per la salute del corpo e della mente", scrive il sindaco Cosimo Ferraioli.

Chi è interessato potrà inviare la propria istanza al Comune di Angri, in busta chiusa, entro le ore 10:00 del 15 Ottobre 2022.