Pagani, nuovo consiglio direttivo alla Papa Charlie Rinnovati gli organismi sociali dell’associazione di protezione civile

Rinnovati le cariche sociali alla Papa Charlie ODV di Pagani. Domenica 25 settembre 2022 presso la sede associativa in via Filettine a Pagani, l’Assemblea dei soci ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione.

Alle elezioni hanno preso parte 73 soci, chiamati a nominare sei consiglieri e il presidente.

Eletti: Michele Pepe, presidente, Luca Amarante, vice presidente, Raffaele Marrazzo, segretario. Consiglieri: Giuseppe Desiderio, Virginia Granato, Davide Abate e Pietro Cicalese.

E’ stato per noi un anno particolarmente impegnativo - al suo quarto mandato consecutivo il presidente Michele Pepe commenta – non solo nelle attività di supporto alla pandemia, ma anche con l’accoglienza e il sostegno dei rifugiati ucraini.

In particolare da marzo 2022 siamo stati impegnati nella gestione dell’emergenza legata alla guerra in Ucraina che ha visto la città di Pagani nell’accoglienza dei rifugiati. Abbiamo curato l’accoglienza di n. 166 rifugiati, molti dei quali bambini, realizzando un centro di raccolta solidale di alimenti e indumenti destinati sia ai bambini e adulti di nazionalità ucraina presenti nel nostro comune. Diversi gli aiuti inviati in Ucraina donati da aziende, scuole e comunità locale.